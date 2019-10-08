Иванович поздравила Швайнштайгера с завершением карьеры

Победительница Открытого чемпионата Франции-2008 по теннису Ана Иванович поздравила своего мужа, бывшего футболиста сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, с решением завершить карьеру.

— Поздравляю с прекрасной карьерой, моя любовь, — написала Иванович в Twitter. — С нетерпением жду новых приключений, которые ждут нашу прекрасную маленькую семью. Я горжусь тобой. И мы все тебя очень любим.

Congratulations on the amazing career my love @BSchweinsteiger! I can't wait to see what adventure is next in our future with our wonderful little family. I couldn't be more proud today, we love you !!! pic.twitter.com/3nPT47BdyP — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) October 8, 2019

В составе мюнхенской «Баварии» Швайнштайгер стал восьмикратным чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов в 2013 году. В составе национальной команды он провел 121 матч, забил 24 гола, завоевал золото (в 2014 году) и бронзу (2006, 2010) на чемпионатах мира, серебро чемпионата Европы-2008.