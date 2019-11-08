Иван Перишич: «Пока мне все нравится в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Иван Перишич, арендованный у «Интера», рассказал о возможности остаться в мюнхенском клубе.

— Пока что мне все нравится в Мюнхене, как в личном плане, так и в спортивном, — приводит слова Перишича официальный сайт «Баварии». — В данный момент у меня контракт на аренду на один год. Затем у клуба есть опция выкупа. Я просто двигаюсь вперед шаг за шагом, день за днем. А там посмотрим.

— Довольно редко 30-летние футболисты в таком возрасте переходят в «Баварию».

— Каждая команда нуждается в опытных футболистах. В «Баварии» у нас сбалансированная команда, в которой достаточно и молодых, и опытных футболистов. Да и 30 лет это еще не старый! Я чувствую себя хорошо. Я хочу играть еще семь, восемь лет. Пока что у меня не было серьезных травм. Надеюсь, так будет и дальше.

В текущем сезоне Перишич провел 5 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. В 4 играх Лиги чемпионов хорват забил один мяч и оформил голевой пас.

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