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Сегодня, 15:40

Источник: Вирц продлил контракт с «Байером» до 2027 года

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«Байер» продлил соглашение с полузащитником команды Флорианом Вирцем, сообщает издание Kicker.

По информации источника, новый контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца 2027 года, а его годовая зарплата составит около 20 миллионов евро. Прежнее соглашение игрока с клубом действовало до 2026 года.

Вирц выступает за «Байер» с 2020 года. В составе леверкузенского клуба он провел 176 матчей, забил 52 гола и отдал 55 результативных передач во всех турнирах. Вирц является чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: Kicker
Флориан Вирц
ФК Байер
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 10 3 1 42-12 33
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 14 8 3 3 34-20 27
4
 РБ Лейпциг 14 8 3 3 23-15 27
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Штутгарт 14 6 5 3 29-24 23
7
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
8
 Боруссия Д 14 6 4 4 25-21 22
9
 Вердер 14 6 4 4 22-24 22
10
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
11
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 14 3 5 6 19-26 14
15
 Ст-Паули 14 3 2 9 11-19 11
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 Хайденхайм 14 3 1 10 18-31 10
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 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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20.12 22:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
21.12 17:30
Айнтрахт Ф – Майнц
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Хоффенхайм – Боруссия М
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Штутгарт – Ст-Паули
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Вердер – Унион Б
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