Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер является основной целью «Баварии», сообщает The Guardian. По сведениям издания, переговоры с 70-летним французом должны начаться на этой неделе.

Мюнхенцы заключат контракт с Венгером до конца сезона, чтобы летом попробовать договориться с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом или Томасом Тухелем из «ПСЖ». На этих специалистов руководство «Баварии» рассчитывает как на долгосрочный проект.

3 ноября «Бавария» уволила Нико Ковача после поражения в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5). И.о. главного тренера назначен Ханс-Дитер Флик.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии.

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