Источник: тренер «Аякса» тен Хаг возглавит «Баварию»

Новым главным тренером «Баварии» станет Эрик тен Хаг, который сейчас возглавляет «Аякс», утверждает Sport1. Ранее сообщалось, что основным претендентом считается Томас Тухель из «ПСЖ», при этом мюнхенцы ищут кандидатов, владеющих немецким языком.

На данный момент «Баварией» руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.

Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. В сезоне-2018/19 он выиграл чемпионат и Кубок Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Также на его счету победа в Суперкубке страны-2019.