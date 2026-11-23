Источник: сумма отступных за Мусиалу составляет 175 миллионов евро
«Бавария» поставила под сомнение будущее полузащитника Джамала Мусиалы в команде из-за его проблем со здоровьем и высокой зарплаты, сообщает Talksport.
По данным источника, в контракте 23-летнего немца прописана сумма отступных, которая активируется в 2027 году. Это заинтересовало клубы Премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Арсенал».
Ситуация вокруг Мусиалы обострилась после резких комментариев члена наблюдательного совета «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге. После матча с «Кельном» (1:1) он заявил, что клуб должен задуматься о том, как поступить с контрактом игрока, учитывая его состояние здоровья.
«У него есть проблема со здоровьем. Также хорошо известно, что у него контракт с очень серьезными суммами. Как клуб, мы должны подумать, как справиться с этой ситуацией», — сказал Румменигге. Он также отметил, что, по имеющейся информации, Мусиале «будет трудно вернуться на тот уровень, который он часто показывал».
Мусиала пропустил значительную часть прошлого сезона из-за перелома ноги и вывиха лодыжки, полученных в столкновении с Джанлуиджи Доннаруммой на клубном чемпионате мира. Летом он перенес два обморока подряд, после чего ему диагностировали неврологическое расстройство. В сезоне-2026/27 у него была мышечная травма, в 5 матчах футболист забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. По данным Bild, на тренировке 18 ноября он вновь потерял сознание.
Его контракт с «Баварией» действует до 2030 года, а зарплата оценивается примерно в 25 миллионов евро в год. По данным немецких СМИ, в соглашении есть опция выкупа, которая станет активной летом 2027 года. Сумма отступных, по разным данным, составляет около 175 миллионов евро.
Клубы Премьер-лиги давно следят за Мусиалой. «Ливерпуль» и «Арсенал» сохраняют долгосрочный интерес к игроку, а «Челси» и «Манчестер Сити» также упоминаются в числе претендентов.
При этом, по данным инсайдера Фабрицио Романо, сам Мусиала в настоящее время не планирует уходить и сосредоточен на возвращении формы в Мюнхене. Однако если публичное давление со стороны руководства клуба продолжится, вариант с трансфером в будущем не исключен.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|10
|6
|4
|0
|30-10
|22
|
3
|Фрайбург
|10
|7
|1
|2
|21-10
|22
|
4
|РБ Лейпциг
|10
|7
|0
|3
|32-14
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|10
|5
|3
|2
|21-15
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|3
|3
|16-20
|15
|
8
|Штутгарт
|10
|4
|1
|5
|15-15
|13
|
9
|Эльферсберг
|10
|4
|1
|5
|17-19
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
11
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
12
|Гамбург
|10
|4
|0
|6
|10-24
|12
|
13
|Майнц
|10
|3
|1
|6
|19-22
|10
|
14
|Кельн
|10
|2
|4
|4
|11-15
|10
|
15
|Падерборн
|10
|2
|4
|4
|8-15
|10
|
16
|Шальке
|10
|1
|4
|5
|5-11
|7
|
17
|Унион Б
|10
|1
|4
|5
|8-26
|7
|
18
|Боруссия М
|10
|1
|1
|8
|12-26
|4
|27.11
|22:30
|Вердер – Боруссия М
|- : -
|28.11
|17:30
|Кельн – Эльферсберг
|- : -
|28.11
|17:30
|Гамбург – Бавария
|- : -
|28.11
|17:30
|Майнц – Унион Б
|- : -
|28.11
|17:30
|Падерборн – Шальке
|- : -
|28.11
|20:30
|Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.11
|17:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|29.11
|19:30
|Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|29.11
|21:30
|Боруссия Д – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0