Источник: сумма отступных за Мусиалу составляет 175 миллионов евро

«Бавария» поставила под сомнение будущее полузащитника Джамала Мусиалы в команде из-за его проблем со здоровьем и высокой зарплаты, сообщает Talksport.

По данным источника, в контракте 23-летнего немца прописана сумма отступных, которая активируется в 2027 году. Это заинтересовало клубы Премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Арсенал».

Ситуация вокруг Мусиалы обострилась после резких комментариев члена наблюдательного совета «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге. После матча с «Кельном» (1:1) он заявил, что клуб должен задуматься о том, как поступить с контрактом игрока, учитывая его состояние здоровья.

«У него есть проблема со здоровьем. Также хорошо известно, что у него контракт с очень серьезными суммами. Как клуб, мы должны подумать, как справиться с этой ситуацией», — сказал Румменигге. Он также отметил, что, по имеющейся информации, Мусиале «будет трудно вернуться на тот уровень, который он часто показывал».

Мусиала пропустил значительную часть прошлого сезона из-за перелома ноги и вывиха лодыжки, полученных в столкновении с Джанлуиджи Доннаруммой на клубном чемпионате мира. Летом он перенес два обморока подряд, после чего ему диагностировали неврологическое расстройство. В сезоне-2026/27 у него была мышечная травма, в 5 матчах футболист забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. По данным Bild, на тренировке 18 ноября он вновь потерял сознание.

Его контракт с «Баварией» действует до 2030 года, а зарплата оценивается примерно в 25 миллионов евро в год. По данным немецких СМИ, в соглашении есть опция выкупа, которая станет активной летом 2027 года. Сумма отступных, по разным данным, составляет около 175 миллионов евро.

Клубы Премьер-лиги давно следят за Мусиалой. «Ливерпуль» и «Арсенал» сохраняют долгосрочный интерес к игроку, а «Челси» и «Манчестер Сити» также упоминаются в числе претендентов.

При этом, по данным инсайдера Фабрицио Романо, сам Мусиала в настоящее время не планирует уходить и сосредоточен на возвращении формы в Мюнхене. Однако если публичное давление со стороны руководства клуба продолжится, вариант с трансфером в будущем не исключен.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.