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Источник: Райола получил 15 миллионов евро комиссионных за трансфер Холлана

18:11
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Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн продолжит карьеру в «Боруссии». Клуб из Дортмунда заплатил за 19-летнего норвежца 20 миллионов евро, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

Трансфером занимался агент Мино Райола. Он получил комиссионные в размере 15 миллионов евро.

Холанн заключил контракт до 2024 года. Первые два сезона он будет зарабатывать 6 миллионов евро в год, а затем его зарплата вырастет до 8 миллионов.

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