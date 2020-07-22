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Источник: Племянник Ули Хенесса станет главным тренером «Хоффенхайма»

15:57
Себастьян Хенесс. Фото Bayern & Germany.
Себастьян Хенесс. Фото Bayern & Germany.
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Новым главным тренером «Хоффенхайма» станет Себастьян Хенесс, сообщает SWR Sport. Специалист — племянник президента «Баварии» Ули Хенесса.

Сообщается, что переговоры о его назначении близятся к успешному завершению. На данный момент 38-летний Себастьян Хенесс является главным тренером второй команды «Баварии».

По ходу сезона-2019/20 «Хоффенхайм» уволил Альфреда Шройдера, который ранее тренировал команду. Коллектив завершал сезон под руководством и. о. главного тренера Маттисаса Кальтенбаха.

В прошлом сезоне «Хоффенхайм» занял шестое место в бундеслиге, набрав 52 очка в 43 играх.

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