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Источник: Мармуш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Сергей Ярошенко
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«Манчестер Сити» достиг соглашения с «Айнтрахтом» по переходу нападающего Омара Мармуша, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб подписал с египетским футболистом контракт, рассчитанный на пять лет.

В этом сезоне на счету 25-летнего Мармуша 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость египтянина в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» требует от «Сити» за нападающего фиксированную выплату в размере 80 миллионов евро.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Сити
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«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 13 3 1 53-13 42
2
 Байер 17 11 5 1 41-23 38
3
 Айнтрахт Ф 17 10 3 4 40-24 33
4
 РБ Лейпциг 17 9 3 5 29-24 30
5
 Штутгарт 17 8 5 4 32-26 29
6
 Майнц 17 8 4 5 30-21 28
7
 Вольфсбург 17 8 3 6 38-29 27
8
 Фрайбург 17 8 3 6 25-30 27
9
 Вердер 17 7 5 5 31-32 26
10
 Боруссия Д 17 7 4 6 32-29 25
11
 Боруссия М 17 7 3 7 26-26 24
12
 Аугсбург 17 5 4 8 19-33 19
13
 Унион Б 17 4 5 8 14-23 17
14
 Ст-Паули 17 4 2 11 12-21 14
15
 Хайденхайм 17 4 2 11 23-36 14
16
 Хоффенхайм 17 3 5 9 20-34 14
17
 Хольштайн 17 3 2 12 25-43 11
18
 Бохум 17 2 3 12 14-37 9
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17.01 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
18.01 17:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
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Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
18.01 17:30
Хайденхайм – Ст-Паули
 - : -
18.01 17:30
Хольштайн – Хоффенхайм
 - : -
18.01 17:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
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Байер – Боруссия М
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 12
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

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Вердер

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