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Источник: Лаббадиа возглавит «Герту»

00:46
Бруно Лаббадиа. Фото Ran.de.
Бруно Лаббадиа. Фото Ran.de.
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Бруно Лаббадиа станет главным тренером «Герты», сообщают немецкие СМИ.

По данным Bild и Kicker, специалист договорился о подписании контракта, который будет действовать до 2022 года. После увольнения Юргена Клинсманна и. о. главного тренера команды является Александр Нури.

54-летний Бруно Лаббадиа ранее тренировал «Дармштадт», «Гройтер Фюрт», «Байер», «Гамбург, «Штутгарт» и «Вольфсбург». «Герта» занимает 13-е место в бундеслиге, имея в активе 28 очков в 25 матчах.

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