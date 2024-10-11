Источник: Клопп будет получать в «Ред Булл» 10-12 миллионов евро в год

Немецкий тренер Юрген Клопп будет получать 10-12 миллионов евро в год на посту руководителя по футболу в «Ред Булл», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, специалист пока не рассматривает возвращение к тренерской работе. Одним из возможных вариантов для него остается должность главного тренера сборной Германии.

Ранее сообщалось, что Клопп будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд франшизы. 57-летний немец приступит к работе 1 января 2025 года.