Источник: Киммих может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонцы уже ведут переговоры по трансферу немца. Также отмечается, что спортивный директор сине-гранатовых Деку стремится как можно скорее оформить переход футболиста.

В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Контракт футболиста с мюнхенской командой рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца составляет в 50 миллионов евро.