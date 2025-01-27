Источник: Киммих может перейти в «Барселону»
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Барселоны», сообщает El Nacional.
По информации источника, каталонцы уже ведут переговоры по трансферу немца. Также отмечается, что спортивный директор сине-гранатовых Деку стремится как можно скорее оформить переход футболиста.
В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал восемь результативных передач.
Контракт футболиста с мюнхенской командой рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца составляет в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|3
|1
|58-16
|48
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|Штутгарт
|19
|9
|5
|5
|36-28
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|19
|9
|4
|6
|33-23
|31
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
8
|Боруссия М
|19
|8
|3
|8
|30-29
|27
|
9
|Вердер
|19
|7
|6
|6
|33-36
|27
|
10
|Фрайбург
|19
|8
|3
|8
|26-36
|27
|
11
|Боруссия Д
|19
|7
|5
|7
|34-33
|26
|
12
|Аугсбург
|19
|7
|4
|8
|23-34
|25
|
13
|Ст-Паули
|19
|6
|2
|11
|17-21
|20
|
14
|Унион Б
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|19
|4
|2
|13
|24-40
|14
|
17
|Хольштайн
|19
|3
|3
|13
|28-48
|12
|
18
|Бохум
|19
|2
|4
|13
|17-43
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|22:30
|
Вольфсбург – Хольштайн
|2 : 2
|25.01
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|2 : 1
|25.01
|17:30
|
Боруссия Д – Вердер
|2 : 2
|25.01
|17:30
|
Фрайбург – Бавария
|1 : 2
|25.01
|17:30
|
Майнц – Штутгарт
|2 : 0
|25.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 2
|25.01
|20:30
|
Боруссия М – Бохум
|3 : 0
|26.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|26.01
|19:30
|
Ст-Паули – Унион Б
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|16
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|16
|1
|6
Новости