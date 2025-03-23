Футбол
23 марта, 17:11

Источник: Кейн может перейти в «Ливерпуль»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассматривает возможность вернуться в АПЛ по окончании нынешнего сезона, чтобы завершить карьеру в одном из английских клубов, сообщает El Nacional.

Согласно информации, наиболее вероятным претендентом на подписание контракта с английским форвардом является «Ливерпуль». Клуб может предложить Кейну амбициозный проект, сплоченную команду и реальные шансы на победу. При этом «Бавария» находится в сильной переговорной позиции, так как контракт Кейна с мюнхенским клубом действует до лета 2027 года. Однако желание игрока вернуться в Англию может стать решающим фактором.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 11 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, согласно информации Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

Источник: El Nacional
  • И.И.

    Зачем Кейну "завершать карьеру"?!

    29.03.2025

  • arno11

    Ливерпуль готовит деньги для намного более молодого Альвареса. Зачем им Кейн, которому за 30?

    25.03.2025

  • zg

    Вощем не зашел Харри октоберфест,дома лучше!:point_up:?:grin:

    23.03.2025

  • Berkut-7

    Фуфло, Ливерпуль своей легенде Салаху из-за возраста не хочет оклад большой платить, а тут почти 32 летний игрок , за котрого надо будет сотку отдать и зарплату платить не меньше 350 тысяч в неделю , Ливерпуль не ПСЖ, там не будут в авантюры пускаться и разбрасываться деньгами .

    23.03.2025

  • Эрик Стейн

    Решающим фактором станет-ценник более 90 млн(вряд ли Бавария будет сильно уступать, учитывая сколько сама потратили 2 года назад) и возраст(он приёдет уже 32 летним), есть большие сомнения что Ливерпуль будет так тратиться, учитывая что это не единственная проблема в составе

    23.03.2025

