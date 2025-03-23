Источник: Кейн может перейти в «Ливерпуль»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассматривает возможность вернуться в АПЛ по окончании нынешнего сезона, чтобы завершить карьеру в одном из английских клубов, сообщает El Nacional.

Согласно информации, наиболее вероятным претендентом на подписание контракта с английским форвардом является «Ливерпуль». Клуб может предложить Кейну амбициозный проект, сплоченную команду и реальные шансы на победу. При этом «Бавария» находится в сильной переговорной позиции, так как контракт Кейна с мюнхенским клубом действует до лета 2027 года. Однако желание игрока вернуться в Англию может стать решающим фактором.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 11 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, согласно информации Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.