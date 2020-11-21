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Источник: Холанн выиграл премию Golden Boy

04:50
Эрлин Холанн. Фото Instagram
Эрлин Холанн. Фото Instagram
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн стал обладателем награды лучшему молодому игроку в Европе-2020 — Golden Boy, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне на счету 20-летнего форварда 11 голов и 3 результативные передачи в 11 матчах.

Напомним, в 2019 году награду Golden Boy выиграл Жоау Феликс, в 2018-м — Маттейc де Лигт, а в 2017-м — Кильян Мбаппе.

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