Источник: Эриксен присоединился к «Вольфсбургу»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен перешел в «Вольфсбург» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По окончании прошлого сезона 33-летний футболист покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2022 года. В сезоне-2024/25 Эриксен отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 35 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.

Ранее в своей карьере полузащитник также играл за «Брентфорд», «Интер», «Тоттенхэм» и «Аякс». Он является трехкратным чемпионом Нидерландов и чемпионом Италии. Вместе с «МЮ» Эриксен стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.