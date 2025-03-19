Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

19 марта, 17:18

Bild: дом экс-нападающего «Динамо» Кураньи ограбили в Германии

Камила Абдурахманова
корреспондент
Кевин Кураньи.
Фото Global Look Press

В Штутгарте неизвестные ограбили дом экс-форварда московского «Динамо» и сборной Германии Кевина Кураньи, сообщает Bild.

По информации источника, в прошлую пятницу Кураньи вернулся домой около 22.40 (00.40 по московскому времени в субботу) и обнаружил, что в его дом проникли грабители, которые еще не покинули помещение. Он попытался преследовать двух неизвестных мужчин.

Грабители смогли сбежать, похитив деньги, украшения и несколько сумок. Общий ущерб составляет около 150 тысяч евро.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. За московский клуб он провел 151 матч и забил 56 голов. Кураньи завершил карьеру в 2017 году.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кевин Кураньи
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Equalizer

    Храните деньги в сберегательной кассе!

    20.03.2025

  • Циничный

    Не согласен с тобой. Певца Михаила Круга убили грабители как раз в процессе ограбления. Ни в коем случае нельзя вмешиваться.Только звонок в полицию - и это их проф.обязанность. Они профи - пусть работают.

    20.03.2025

  • Циничный

    Кураньи - бедняк? Наверное он живёт не в бедном районе? Там нет никакой системы безопасности??? Охраны района особняков вообще нет??? А камеры слежения с датчиками движения??? Тоже нет? Это же просто писец!!! Кураньи - сам "себе злобный Буратино" ?

    20.03.2025

  • Grey1936

    Не удивлюсь, если это граждане хуторстана

    19.03.2025

  • Динамов

    В Германии есть тип разрешение на ношение боевого пистолета как раз для спортсменов. Называется оно Waffenbesitzkarte. Этот тип разрешения охватывает спортсменов, охотников и коллекционеров. Для получения нужно пройти несколько так называемых "тестов": человек проверяется на проблемы с алкоголем, с законом; должен жить в германии не менее пяти лет; быть членом стрелкового клуба и регулярно там стрелять (из клубного оружия); сдать экзамен по теории и практике; приобрести требуемый по закону сейф; пройти проверку у спецслужб, и только после этого гражданин Германии получает waffenbesitzkarte. Неужли при своём богатстве Кураньи до сих пор не купил себе пистолет? А если купил - как он смог отрастить себе такие кривые руки, что не смог уничтожить всего то двух грабителей?! 2 выстрела на 1 тело, 2 тела, итого 4 выстрела, на что требуется 3 секунды.

    19.03.2025

    • Защитник «Байера» Эрмосо из-за травмы выбыл до конца сезона

    Нойер может вернуться в сборную Германии
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
    2
    		 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
    3
    		 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
    4
    		 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
    5
    		 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
    6
    		 Байер 5 2 2 1 10-8 8
    7
    		 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
    8
    		 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
    9
    		 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
    10
    		 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
    11
    		 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
    12
    		 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
    13
    		 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
    14
    		 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
    15
    		 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
    16
    		 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
    17
    		 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
    18
    		 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:30
    Хоффенхайм – Кельн
    		 - : -
    4.10 16:30
    Аугсбург – Вольфсбург
    		 - : -
    4.10 16:30
    Байер – Унион Б
    		 - : -
    4.10 16:30
    Боруссия Д – РБ Лейпциг
    		 - : -
    4.10 16:30
    Вердер – Ст-Паули
    		 - : -
    4.10 19:30
    Айнтрахт Ф – Бавария
    		 - : -
    5.10 16:30
    Штутгарт – Хайденхайм
    		 - : -
    5.10 18:30
    Гамбург – Майнц
    		 - : -
    5.10 20:30
    Боруссия М – Фрайбург
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Бавария

    		 10
    Джан Узун

    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Серу Гирасси

    Серу Гирасси

    Боруссия Д

    		 4
    П
    Андрей Илич

    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 3
    Рицу Доан

    Рицу Доан

    Айнтрахт Ф

    		 3
    И К Ж
    Фабиу Виейра

    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 3 1 1
    Йохан Манзамби

    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 3 1 1
    Пауль Небель

    Пауль Небель

    Майнц

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости