Bild: дом экс-нападающего «Динамо» Кураньи ограбили в Германии

В Штутгарте неизвестные ограбили дом экс-форварда московского «Динамо» и сборной Германии Кевина Кураньи, сообщает Bild.

По информации источника, в прошлую пятницу Кураньи вернулся домой около 22.40 (00.40 по московскому времени в субботу) и обнаружил, что в его дом проникли грабители, которые еще не покинули помещение. Он попытался преследовать двух неизвестных мужчин.

Грабители смогли сбежать, похитив деньги, украшения и несколько сумок. Общий ущерб составляет около 150 тысяч евро.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. За московский клуб он провел 151 матч и забил 56 голов. Кураньи завершил карьеру в 2017 году.