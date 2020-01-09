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Источник: «Боруссия» включилась в борьбу за защитника «Норвича» Ааронса

13:54
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Дортмундская «Боруссия» хочет подписать правого защитника «Норвича» Макса Ааронса, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, на 20-летнего англичанина также претендуют «Тоттенхэм», «Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм», а также «Лейпциг», однако большинство клубов предпочли бы заключить сделку летом.

«Норвич» готов расстаться с игроком за 35 млн евро.

В текущем сезоне Ааронс провел 19 матчей в АПЛ, заработав 5 желтых карточек.

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