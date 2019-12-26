Источник: «Байер» не хочет продавать Фолланда «Арсеналу»

«Байер» не намерен продавать форварда Кевина Фолланда зимой, сообщает Sky Germany.

На 27-летнего немца претендует «Арсенал», который уже отправлял своих скаутов на просмотр игрока.

Немецкий клуб надеется на долгосрочное выступление форварда в команде и не хочет его продавать.

Фолланд в текущем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.