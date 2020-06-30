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Источник: «Бавария» договорилась о переходе Сане

30 июня 2020, 20:20
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Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в ближайшее время перейдет в «Баварию», сообщает Bild со ссылкой на окружение главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы. Сумма трансфера составит порядка 50 миллионов евро. Форвард подпишет пятилетний контракт.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». Сане появился на поле в матче с «Бернли» 22 июня, эта встреча стала для него первой за долгое время за основной состав «Ман Сити».

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