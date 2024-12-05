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Сегодня, 19:34

Источник: «Бавария» добилась прогресса в переговорах с Дэвисом

Руслан Минаев
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«Бавария» добилась значительного прогресса в переговорах о продлении контракта с защитником Альфонсо Дэвисом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источник, стороны обсудили ключевые вопросы. 24-летний канадец пошел на уступки по зарплате. До Рождества представители игрока обсудят остальные детали потенциальной сделки.

Контракт Дэвиса истекает летом 2025 года. В этом сезоне он сделал 3 голевых паса в 19 матчах за мюнхенцев.

ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 12 9 3 0 37-8 30
2
 Айнтрахт Ф 12 8 2 2 31-16 26
3
 Байер 12 6 5 1 28-19 23
4
 РБ Лейпциг 12 6 3 3 19-14 21
5
 Боруссия Д 12 6 2 4 23-19 20
6
 Фрайбург 12 6 2 4 16-16 20
7
 Майнц 12 5 4 3 20-14 19
8
 Вольфсбург 12 5 3 4 25-19 18
9
 Штутгарт 12 4 5 3 23-21 17
10
 Боруссия М 12 5 2 5 18-17 17
11
 Унион Б 12 4 4 4 10-11 16
12
 Вердер 12 4 4 4 19-24 16
13
 Аугсбург 12 4 3 5 14-23 15
14
 Хоффенхайм 12 3 3 6 17-24 12
15
 Ст-Паули 12 3 2 7 10-15 11
16
 Хайденхайм 12 3 1 8 15-24 10
17
 Хольштайн 12 1 2 9 13-31 5
18
 Бохум 12 0 2 10 10-33 2
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6.12 22:30
Штутгарт – Унион Б
 - : -
7.12 17:30
Байер – Ст-Паули
 - : -
7.12 17:30
Бавария – Хайденхайм
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7.12 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
7.12 17:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
7.12 17:30
Хольштайн – РБ Лейпциг
 - : -
7.12 20:30
Боруссия М – Боруссия Д
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Айнтрахт Ф

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Фрайбург

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