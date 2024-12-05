Источник: «Бавария» добилась прогресса в переговорах с Дэвисом
«Бавария» добилась значительного прогресса в переговорах о продлении контракта с защитником Альфонсо Дэвисом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источник, стороны обсудили ключевые вопросы. 24-летний канадец пошел на уступки по зарплате. До Рождества представители игрока обсудят остальные детали потенциальной сделки.
Контракт Дэвиса истекает летом 2025 года. В этом сезоне он сделал 3 голевых паса в 19 матчах за мюнхенцев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|12
|9
|3
|0
|37-8
|30
|
2
|Айнтрахт Ф
|12
|8
|2
|2
|31-16
|26
|
3
|Байер
|12
|6
|5
|1
|28-19
|23
|
4
|РБ Лейпциг
|12
|6
|3
|3
|19-14
|21
|
5
|Боруссия Д
|12
|6
|2
|4
|23-19
|20
|
6
|Фрайбург
|12
|6
|2
|4
|16-16
|20
|
7
|Майнц
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Вольфсбург
|12
|5
|3
|4
|25-19
|18
|
9
|Штутгарт
|12
|4
|5
|3
|23-21
|17
|
10
|Боруссия М
|12
|5
|2
|5
|18-17
|17
|
11
|Унион Б
|12
|4
|4
|4
|10-11
|16
|
12
|Вердер
|12
|4
|4
|4
|19-24
|16
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|3
|5
|14-23
|15
|
14
|Хоффенхайм
|12
|3
|3
|6
|17-24
|12
|
15
|Ст-Паули
|12
|3
|2
|7
|10-15
|11
|
16
|Хайденхайм
|12
|3
|1
|8
|15-24
|10
|
17
|Хольштайн
|12
|1
|2
|9
|13-31
|5
|
18
|Бохум
|12
|0
|2
|10
|10-33
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.12
|22:30
|
Штутгарт – Унион Б
|- : -
|7.12
|17:30
|
Байер – Ст-Паули
|- : -
|7.12
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|- : -
|7.12
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|7.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
|7.12
|17:30
|
Хольштайн – РБ Лейпциг
|- : -
|7.12
|20:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|- : -
|8.12
|17:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|8.12
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|9
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|9
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|10
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
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