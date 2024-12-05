Источник: «Бавария» добилась прогресса в переговорах с Дэвисом

«Бавария» добилась значительного прогресса в переговорах о продлении контракта с защитником Альфонсо Дэвисом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источник, стороны обсудили ключевые вопросы. 24-летний канадец пошел на уступки по зарплате. До Рождества представители игрока обсудят остальные детали потенциальной сделки.

Контракт Дэвиса истекает летом 2025 года. В этом сезоне он сделал 3 голевых паса в 19 матчах за мюнхенцев.