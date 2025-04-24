Источник: Анри может возглавить «Лейпциг»

Чемпион мира и Европы Тьерри Анри летом может стать новым главным тренером «Лейпцига», сообщает Le Journal du Dimanche.

По информации источника, руководство немецкого клуба уже провело первые переговоры с 47-летним французом. Отмечается, что кандидатуру Анри поддержал глобальный директор Ред Булл в футбольном подразделении Юрген Клопп.

30 марта было объявлено об отставке Марко Розе с поста главного тренера «Лейпцига». Позднее команду возглавил Жолт Лев, контракт с которым рассчитан до конца сезона.

«Лейпциг» набрал 49 очков за 30 туров и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.