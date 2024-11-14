Источник: Алонсо сообщил нескольким игрокам «Байера» об уходе из клуба
Испанский специалист Хаби Алонсо покинет пост главного тренера «Байера» в конце этого сезона, сообщает Eurosport.
По информации источника, 42-летний тренер уже уведомил нескольких игроков команды о своем решении. Вместе с ним из клуба также уйдет защитник Алехандро Гримальдо.
Отмечается, что с большей вероятностью Алонсо возглавит «Реал», который сейчас тренирует итальянец Карло Анчелотти. Но не исключено, что он может оказаться в «Баварии».
Ранее появилась информация о том, что «Реал» в последние несколько месяцев ведет переговоры с окружением Алонсо. Руководство клуба недовольно результатами команды, и в ближайшее время может отправить в отставку Анчелотти. Ряд звезд «Реала» включая Килиана Мбаппе также выступили за увольнение итальянца.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|33-7
|26
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|6
|3
|1
|15-5
|21
|
3
|Айнтрахт Ф
|10
|6
|2
|2
|26-16
|20
|
4
|Байер
|10
|4
|5
|1
|21-16
|17
|
5
|Фрайбург
|10
|5
|2
|3
|13-11
|17
|
6
|Унион Б
|10
|4
|4
|2
|9-8
|16
|
7
|Боруссия Д
|10
|5
|1
|4
|18-18
|16
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|17-21
|15
|
9
|Боруссия М
|10
|4
|2
|4
|15-14
|14
|
10
|Майнц
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
11
|Штутгарт
|10
|3
|4
|3
|19-19
|13
|
12
|Вольфсбург
|10
|3
|3
|4
|19-18
|12
|
13
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|13-20
|12
|
14
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|13-15
|10
|
15
|Хоффенхайм
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|2
|6
|7-12
|8
|
17
|Хольштайн
|10
|1
|2
|7
|12-25
|5
|
18
|Бохум
|10
|0
|2
|8
|10-30
|2
|22.11
|22:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|23.11
|17:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|23.11
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|23.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|23.11
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|23.11
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|23.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|24.11
|17:30
|
Хольштайн – Майнц
|- : -
|24.11
|19:30
|
Боруссия М – Ст-Паули
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|6
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|8
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|7
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|8
|1
|2