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Сегодня, 18:52

Источник: Алонсо сообщил нескольким игрокам «Байера» об уходе из клуба

Алина Савинова
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Испанский специалист Хаби Алонсо покинет пост главного тренера «Байера» в конце этого сезона, сообщает Eurosport.

По информации источника, 42-летний тренер уже уведомил нескольких игроков команды о своем решении. Вместе с ним из клуба также уйдет защитник Алехандро Гримальдо.

Отмечается, что с большей вероятностью Алонсо возглавит «Реал», который сейчас тренирует итальянец Карло Анчелотти. Но не исключено, что он может оказаться в «Баварии».

Ранее появилась информация о том, что «Реал» в последние несколько месяцев ведет переговоры с окружением Алонсо. Руководство клуба недовольно результатами команды, и в ближайшее время может отправить в отставку Анчелотти. Ряд звезд «Реала» включая Килиана Мбаппе также выступили за увольнение итальянца.

Источник: Eurosport
Футбол
ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
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Матараццо покинул пост главного тренера «Хоффенхайма»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 8 2 0 33-7 26
2
 РБ Лейпциг 10 6 3 1 15-5 21
3
 Айнтрахт Ф 10 6 2 2 26-16 20
4
 Байер 10 4 5 1 21-16 17
5
 Фрайбург 10 5 2 3 13-11 17
6
 Унион Б 10 4 4 2 9-8 16
7
 Боруссия Д 10 5 1 4 18-18 16
8
 Вердер 10 4 3 3 17-21 15
9
 Боруссия М 10 4 2 4 15-14 14
10
 Майнц 10 3 4 3 15-14 13
11
 Штутгарт 10 3 4 3 19-19 13
12
 Вольфсбург 10 3 3 4 19-18 12
13
 Аугсбург 10 3 3 4 13-20 12
14
 Хайденхайм 10 3 1 6 13-15 10
15
 Хоффенхайм 10 2 3 5 13-19 9
16
 Ст-Паули 10 2 2 6 7-12 8
17
 Хольштайн 10 1 2 7 12-25 5
18
 Бохум 10 0 2 8 10-30 2
Результаты / календарь
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34 тур
22.11 22:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
23.11 17:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
23.11 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
23.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
23.11 17:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
23.11 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
23.11 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
24.11 17:30
Хольштайн – Майнц
 - : -
24.11 19:30
Боруссия М – Ст-Паули
 - : -
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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 11
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 6
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 5
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 8 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 7 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 8 1 2
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