Источник: Алонсо хочет взять с собой в «Реал» Джонатана Та

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо хочет, чтобы защитник Джонатан Та вместе с ним перешел в «Реал» этим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Однако, как отмечает источник, на 29-летнего футболиста также претендует «Бавария», которая начала предметные переговоры с защитником.

Ранее Алонсо объявил, что покинет «Байер» по окончании нынешнего сезона. Джонатан Та тоже покинет команду в июне, по истечении срока контракта.

В нынешнем сезоне Та провел 47 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.