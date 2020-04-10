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Исполнительный директор «Зальцбурга» уверен, что Вернер не уйдет из команды

13:56

Исполнительный директор «Зальцбурга» Оливер Минцлафф заявил об уверенности в том, что форвард Тимо Вернер не покинет команду в ближайшее время.

— Я абсолютно спокоен насчет Вернера, — приводит Sky Sports слова Минцлаффа. — Он еще не подавал знака о том, что хочет покинуть команду, да ему и не нужно этого делать, ведь у него контракт до 2023 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Вернера в «Ливерпуль».

В сезоне-2019/20 на счету 24-летнего форварда 27 голов и 12 результативных передач в 36 матчах за «Лейпциг».

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