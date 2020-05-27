Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (0:1) отметил, что его команде будет сложно стать чемпионом. Дортмундцы отстают от первого места на 7 очков.

— Мы показали нормальную игру, но не хватило деталей, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хуммельса. — У нас были моменты, но это были не 100-процентные моменты. В этом все дело. Иногда исход таких матчей решают генаильные моменты. Сегодня это был момент Киммиха. Теперь все в руках «Баварии». Мы отстаем на семь очков и все, что мы можем, так это только победить в своих матчах и надеяться, что «Бавария» оступится три раза в шести матчах.