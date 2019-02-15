Илкай Гюндоган: "АПЛ значительно опережает бундеслигу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган​ сравнил уровень чемпионата Англии и Германии, передает Bild.

Напомним, что 28-летний немецкий хавбек выступал за дортмундскую "Боруссию"​ с 2011 по 2016 год.

– Мне кажется, что АПЛ значительно опережает бундеслигу. Я по-прежнему много смотрю матчи чемпионата Германии.

Да, топ-команды примерно на одном уровне, но если говорить о Германии, здесь только "Бавария" и "Дортмунд". А в Англии – "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и мы. Вот в чем разница, – цитирует Гюндогана Bild.

Все о футболе – здесь