Игроки «Вердера» самостоятельно попросили руководство о снижении зарплаты

Игроки «Вердера» обратились к руководству клуба с предложением снизить свою зарплату на время паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля.

— Совет игроков сам обратился к руководству клуба с этим предложением", — приводит слова спортивного директора клуба Франка Бауманна Voetball International. — У нас есть футболисты, которые отождествляют себя с клубом, с персоналом и болельщиками. Они хотят показать хороший пример.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.