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Игроки «Вердера» и «Вольфсбурга» выступили против расизма, встав на одно колено

16:34
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Футболисты «Вердера» и «Вольфсбурга» перед матчем 30-го тура чемпионата Германии выступили против расизма.

Игроки встали на одно колено в центральном круге.

— Вместе против расизма, — говорится в Twitter «Вольфсбурга».

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

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