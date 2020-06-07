Игроки «Вердера» и «Вольфсбурга» выступили против расизма, встав на одно колено
16:34
Футболисты «Вердера» и «Вольфсбурга» перед матчем 30-го тура чемпионата Германии выступили против расизма.
Игроки встали на одно колено в центральном круге.
— Вместе против расизма, — говорится в Twitter «Вольфсбурга».
Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.
United against racism #BlackLivesMatter #SVWWOB pic.twitter.com/v1CzHD8K23— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) June 7, 2020