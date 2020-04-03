Игроки и тренеры «Баварии» откажутся от 20 процентов зарплаты из-за коронавируса

Член правления «Баварии» Оливер Кан рассказал о мерах предпринимаемых клубом в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса. По его словам, команда откажется от 20 процентов зарплаты, чтобы помочь клубу.

— В экстремальных ситуациях, таких, как текущий кризис с коронавирусом, привычный образ жизни меняется, — цитирует пресс-служба клуба Кана. — Наряду с ежедневными виртуальными совещаниями мы также организовали команду, координирующую особые задачи в этой непривычной ситуации. Все это происходит при согласовании со всеми членами правления, нашей дирекцией и сотрудниками «Баварии».

Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не все равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас как руководителей клуба приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о «Баварии» как о семье.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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