Игроки и руководство «Баварии» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты и руководство «Баварии» прошли тест на коронавирусную инфекцию, сообщил журналист Bild Хайко Ниддерер.

Анализы были сданы 1 мая, все они показали отрицательные результаты.

На данный момент бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Бавария» уже приступила к тренировкам, которые были разрешены правительством и лигой.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 507 422 человека. Зафиксирован 245 241 летальных исход от инфекции, вылечилось 1 130 122 человека. В Германии 165 016 заболевших, 6 812 умерших и 130 600 выздоровевших.