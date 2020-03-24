Игроки дортмундской «Боруссии» согласились на понижение зарплаты во время паузы в чемпионате

Футболисты дортмундской «Боруссии» согласились на снижение зарплаты на 20 процентов из-за приостановки чемпионата Германии, сообщает Bild.

Так игроки помогут сохранить работу 850 штатным и внештатным сотрудникам клуба в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 293 человека. Умерших — 16 572, выздоровевших — 101 344. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.