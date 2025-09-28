Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

28 сентября, 08:38

Игроки «Байера» Андрих и Шик травмировались в матче с «Санкт-Паули»

Павел Лопатко

Полузащитник «Байера» Роберт Андрих и нападающий Патрик Шик 28 сентября пройдут процедуру магнитно-резонансной томографии, чтобы определить степень травм, полученных в матче пятого тура бундеслиги с «Санкт-Паули» (2:1), сообщает Kicker.

31-летнего немца Андриха заменили в перерыве из-за проблемы с приводящими мышцами. 29-летний чех Шик травмировал бедро и был заменен на 89-й минуте.

В сезоне-2025/26 Андрих в 4 матчах не отметился результативными действиями, у Шика в 5 матчах 3 гола и 1 результативная передача.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Патрик Шик
ФК Байер
Читайте также
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • -Точный счёт Матчей-

    *Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Юж Корея 10:30 Чеджу Юнайтед - Сувон Первый Тайм Сувон Забьёт Да Коэффициент 2,00 (На данное событие есть Коэффициент Около 6) Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    28.09.2025

    • «Айнтрахт» победил гладбахскую «Боруссию» в матче с десятью голами

    Тренер гладбахской «Боруссии» Полански — после 4:6 с «Айнтрахтом»: «Это необъяснимо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
    2
    		 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
    3
    		 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
    4
    		 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
    5
    		 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
    6
    		 Байер 5 2 2 1 10-8 8
    7
    		 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
    8
    		 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
    9
    		 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
    10
    		 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
    11
    		 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
    12
    		 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
    13
    		 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
    14
    		 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
    15
    		 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
    16
    		 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
    17
    		 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
    18
    		 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:30
    Хоффенхайм – Кельн
    		 - : -
    4.10 16:30
    Аугсбург – Вольфсбург
    		 - : -
    4.10 16:30
    Байер – Унион Б
    		 - : -
    4.10 16:30
    Боруссия Д – РБ Лейпциг
    		 - : -
    4.10 16:30
    Вердер – Ст-Паули
    		 - : -
    4.10 19:30
    Айнтрахт Ф – Бавария
    		 - : -
    5.10 16:30
    Штутгарт – Хайденхайм
    		 - : -
    5.10 18:30
    Гамбург – Майнц
    		 - : -
    5.10 20:30
    Боруссия М – Фрайбург
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Бавария

    		 10
    Джан Узун

    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Серу Гирасси

    Серу Гирасси

    Боруссия Д

    		 4
    П
    Андрей Илич

    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 3
    Рицу Доан

    Рицу Доан

    Айнтрахт Ф

    		 3
    И К Ж
    Фабиу Виейра

    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 3 1 1
    Йохан Манзамби

    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 3 1 1
    Пауль Небель

    Пауль Небель

    Майнц

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости