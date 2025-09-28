Игроки «Байера» Андрих и Шик травмировались в матче с «Санкт-Паули»
Полузащитник «Байера» Роберт Андрих и нападающий Патрик Шик 28 сентября пройдут процедуру магнитно-резонансной томографии, чтобы определить степень травм, полученных в матче пятого тура бундеслиги с «Санкт-Паули» (2:1), сообщает Kicker.
31-летнего немца Андриха заменили в перерыве из-за проблемы с приводящими мышцами. 29-летний чех Шик травмировал бедро и был заменен на 89-й минуте.
В сезоне-2025/26 Андрих в 4 матчах не отметился результативными действиями, у Шика в 5 матчах 3 гола и 1 результативная передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|22-3
|15
|
2
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|7-7
|12
|
4
|Айнтрахт Ф
|5
|3
|0
|2
|17-13
|9
|
5
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
6
|Байер
|5
|2
|2
|1
|10-8
|8
|
7
|Хоффенхайм
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
8
|Кельн
|5
|2
|1
|2
|10-9
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
10
|Ст-Паули
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
11
|Унион Б
|5
|2
|1
|2
|8-11
|7
|
12
|Вольфсбург
|5
|1
|2
|2
|7-7
|5
|
13
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
14
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
15
|Вердер
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
16
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
17
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|8-12
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|10
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|4
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|3
|
|
Рицу Доан
Айнтрахт Ф
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
