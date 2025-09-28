Игроки «Байера» Андрих и Шик травмировались в матче с «Санкт-Паули»

Полузащитник «Байера» Роберт Андрих и нападающий Патрик Шик 28 сентября пройдут процедуру магнитно-резонансной томографии, чтобы определить степень травм, полученных в матче пятого тура бундеслиги с «Санкт-Паули» (2:1), сообщает Kicker.

31-летнего немца Андриха заменили в перерыве из-за проблемы с приводящими мышцами. 29-летний чех Шик травмировал бедро и был заменен на 89-й минуте.

В сезоне-2025/26 Андрих в 4 матчах не отметился результативными действиями, у Шика в 5 матчах 3 гола и 1 результативная передача.