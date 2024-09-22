Игроки «Баварии» недовольны Компани, несмотря на успешный старт сезона
Футболисты мюнхенской «Баварии» недовольны некоторыми действиями главного тренера команды Венсана Компани, сообщает Goal.
По данным источника, игроки не воодушевлены тем, что бельгиец может объявить стартовый состав на ближайший матч, направив смс-сообщение по телефону. При этом футболисты не понимают подход Компани к ротации состава.
Компани стал главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. После четырех туров нового сезона чемпионата Германии мюнхенцы возглавляют таблицу с 12 очками.
В следующем матче «Бавария» примет «Байер» 28 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
3
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
4
|Унион Б
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
6
|РБ Лейпциг
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
7
|Байер
|3
|2
|0
|1
|9-6
|6
|
8
|Хайденхайм
|4
|2
|0
|2
|8-7
|6
|
9
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
10
|Штутгарт
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
11
|Аугсбург
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
12
|Вольфсбург
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
13
|Боруссия М
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
15
|Майнц
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
16
|Бохум
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|
18
|Ст-Паули
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.09
|21:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|21.09
|16:30
|
Бохум – Хольштайн
|2 : 2
|21.09
|16:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|0 : 3
|21.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|2 : 1
|21.09
|16:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 5
|21.09
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|2 : 0
|22.09
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|- : -
|22.09
|18:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|22.09
|20:30
|
Ст-Паули – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Фабиан Ридер
Штутгарт
|2
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|2
|0
|0
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