Игрокам бундеслиги могут запретить заниматься сексом после возобновления сезона

Если сезон в бундеслиге возобновится 9 мая или в другую ближайшую дату, игроки могут столкнуться с некоторыми ограничениями, сообщает Daily Mail. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что футболисты смогут жить в одном отеле или дома, однако им запретят поцелуи и секс, если у партнера есть симптомы коронавируса. Игры планируется проводить без зрителей, и на стадионе должны находиться не более 300 человек одновременно, в том числе только четыре полицейских, десять журналистов, четыре боллбоя, восемь агрономов и 50 полицейских.

Вся команда будет проходить тестирование на коронавирус перед первой тренировкой, затем два раза в неделю, один из которых перед матчем. Такая практика будет продолжаться до конца сезона. Контактные тренировки должны быть минимизированы, а командные собрания в помещении могут проводиться только при крайней необходимости. Его участники должны соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Игрокам также предложат принимать душ после матча дома и самостоятельно стирать форму. Также будет ограничено количество интервью после матча. Рукопожатий, командных фотографий, выхода игроков на поле с детьми или талисманами не будет. При выходе на поле соперники должны будут соблюдать дистанцию.

По данным на утро 26 апреля, в мире зарегистрированы 2 897 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 880 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 817 034 человека выздоровели за время пандемии.

Первое место по числу зараженных занимают США (939 053 человека). Далее идут Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (161 644), Германия (156 513) и Великобритания (149 659). После этой шестерки — Турция (107 773), Иран (89 328), и Китай (83 909).