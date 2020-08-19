Игрок «Майнца» заразился коронавирусом, товарищеский матч со «Штутгартом» отменен

«Майнц» сообщил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.

? A Mainz player has tested positive for Coronavirus. The test was carried out on Tuesday and all other players have tested negative. The player is now in self-isolation.



? Today's friendly against @VfB_int has therefore been cancelled. — Mainz 05 English (@Mainz05en) August 19, 2020

Как информирует пресс-служба клуба, футболист сдал тест во вторник. Результаты тестирования остальных игроков были отрицательными.

Футболист был помещен на самоизоляцию. Также сообщается, что клуб был вынужден отменить запланированный на сегодня товарищеский матч со «Штутгартом».