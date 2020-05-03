Игрок «Кельна» не понимает, почему команда продолжает тренировки после случаев заражения коронавирусом

Полузащитник «Кельна» Биргер Верстрате выразил удивление тем, что команда продолжает тренировки, несмотря на три случая заражения коронавирусом в коллективе.

«Клуб заявил, что никто не вступал в контакт с этими игроками, — цитирует Верстрате Goal.com. — В буквальном смысле слова это так и есть. Но со мной, как и со всеми остальными игроками, работал физиотерапевт. И я в тренажерном зале тренировался в паре с одним из игроков, который могу заразиться. Поэтому говорить, что мы вообще не вступали в контакт с ними, не совсем правильно. Надеюсь, что вирус так и остался у трех людей, но я понимаю, что он мог распространиться. Мы пока не на карантине, и это немного странно».

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1626 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 948 человек), Московской области (822), Санкт-Петербурге (295), Нижегородской области (252) и Мурманской области (238).