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Игрок «Эрцгебирге» Назаров нарушил правила дистанцирования. Он обнял водителя, спасшего жизни игрокам

21:12
Дмитрий Назаров.
Дмитрий Назаров.

Игрок команды второй бундеслиги «Эрцгебирге» Дмитрий Назаров нарушил правила социального дистанцирования во время матча против «Нюрнберга» (1:1). Футболистам немецких лиг запрещено обниматься после голов в рамках профилактики заражения коронавирусом. Однако Назаров, забив гол, нарушил правила, и обнял одного из представителей клуба.

30-летний форвард сборной Азербайджана объяснил, что обнял водителя клуба Томаса Ромейке. По словам футболиста, Ромейке вез клубный автобус на игру и успел вовремя увернуться от обломков, летевших в автобус после автомобильной аварии.

— Он просто спас нам жизни, — цитирует AP Назарова. — Если бы он не отреагировал так быстро, кто знает, что случилось бы. Надеюсь, лига закроет глаза на это, учитывая обстоятельства.

Тренер Дирк Шустер рассказал, что команда ехала в автобусе, и «неожиданно в метре от лобового стекла пролетела машина».

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