Игрок «Баварии» Коман выиграл 12-е чемпионство подряд

Сегодня, 27 мая, «Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1. В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.

26-летний футболист играет в составе «Баварии» сезона-2015/16. Это его восьмое чемпионство в составе мюнхенского клуба. Также он дважды становился чемпионом лиги 1 в составе «ПСЖ» и один раз выиграл серию А с «Ювентусом».