Ибрагимович заявил, что «Золотой мяч» должен был выиграть в этом году Левандовски
14:22
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года должен был завоевать форвард «Баварии» Роберт Левандовски, занявший второе место в голосовании.
«Роналду и Месси оба круты. Но я предпочитаю Месси, так как мы играли вместе. Однако в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски», — цитирует Златана Corriere della Sera.
По итогам голосования 2021 года «Золотой мяч» завоевал форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Левандовски занял второе место.
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