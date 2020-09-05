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Ибишевич отказался от зарплаты в «Шальке»

18:49
Ведад Ибишевич. Фото ФК "Шальке".
Ведад Ибишевич. Фото ФК "Шальке".
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Новичок «Шальке» форвард Ведад Ибишевич сказал, что не будет получать зарплату за свою работу.

«Я пришел сюда играть в бундеслиге, а не зарабатывать деньги, — цитирует игрока ВВС. — Мы договорились, что я не буду получать зарплату, а только сумму, необходимую на покрытие страховки. Моя зарплата будет идти на благотворительность. Я буду играть только за бонусы».

Ранее Ибишевич выступал за «Герту», форвард покинул клуб по окончании сезона-2019/20 в связи с окончанием срока действия контракта. В минувшем сезоне 36-летний босниец провел 27 матчей за берлинскую команду, на его счету девять голов и четыре результативные передачи.

Контракт нападающего с «Шальке» рассчитан на один год.

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