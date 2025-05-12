Хюттер может возглавить «Байер»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер может стать новым наставником «Байера» после того, как Хаби Алонсо займет пост главного тренера «Реала», сообщает L'quipe.

Немецкий клуб видит в австрийском специалисте профессионала, способного сохранить уровень, заданный испанским тренером. Хюттер работает в «Монако» с 2023 года и дважды выводил команду в Лигу чемпионов. Его текущий контракт с монегасками действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Алонсо уже подписал контракт с «Реалом» и начнет работу в мадридском клубе с участия в клубном чемпионате мира по футболу, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

За тур до конца сезона «Монако» занимает третье место в Лиге 1 с 61 очком.