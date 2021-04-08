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Хюнтелар заявил, что готов передумать насчет завершения карьеры летом

08:58
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Нападающий «Шальке» Клас-Ян Хюнтелар заявил, что готов изменить свое решение о завершении карьеры футболиста летом 2021 года.

«Зимой я говорил о завершении карьеры, когда играл за «Аякс». Теперь я вижу ситуацию совсем по-другому. Никогда не знаешь, что произойдет», — приводит Kicker слова Хюнтелара.

Хюнтелар перешел в «Шальке» в январе 2021 года. Ранее 37-летний голландец уже выступал за команду из Гельзенкирхена с 2010 по 2017 год. На его счету 1 гол в 3 матчах за «Шальке» в сезоне-2020/21. 4 апреля он стал самым возрастным автором забитого гола в истории клуба.

Дополнительная информация:

https://www.kicker.de/huntelaar-weiter-auf-schalke-man-weiss-nie-801648/artikel

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