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Хюнтелар и Колашинац покинули «Шальке»

15:39
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«Шальке» объявил об уходе из клуба защитника Сеада Колашинаца и нападающего Клас-Яна Хюнтелара.

Гельзенкирхенцы приняли решение не продлевать сотрудничество с обоими футболистами из-за того, что не могут обеспечивать запросы игроков по зарплате.

Колашинац выступал за «Шальке» на правах аренды из «Арсенала», 27-летний босниец вернется в расположение лондонского клуба.

Хюнтелар, до этого игравший за «Шальке» с 2010 по 2017 год, вернулся в немецкий клуб в январе 2021 года. Он подписал контракт с клубом до конца июня и провел за гельзенкирхенцев 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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