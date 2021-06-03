Хюнтелар и Колашинац покинули «Шальке»

«Шальке» объявил об уходе из клуба защитника Сеада Колашинаца и нападающего Клас-Яна Хюнтелара.

Гельзенкирхенцы приняли решение не продлевать сотрудничество с обоими футболистами из-за того, что не могут обеспечивать запросы игроков по зарплате.

#S04-Update: @seadk6 und @KJ_Huntelaar werden den FC Schalke 04 verlassen. Mehr zu den Hintergr?nden der Entscheidung gibt's auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ??



Wir w?nschen euch nur das Beste, Seo & Hunter! — FC Schalke 04 (@s04) June 3, 2021

Колашинац выступал за «Шальке» на правах аренды из «Арсенала», 27-летний босниец вернется в расположение лондонского клуба.

Хюнтелар, до этого игравший за «Шальке» с 2010 по 2017 год, вернулся в немецкий клуб в январе 2021 года. Он подписал контракт с клубом до конца июня и провел за гельзенкирхенцев 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.