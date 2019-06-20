Хуммельс рассказал, что Мюнхен навсегда останется для него особенным местом

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс прокомментировал возвращение в дортмундскую "Боруссию". Детали сделки не разглашаются, по информации Kicker, трансферная цена составила 38 миллионов евро.

- Во-первых: спасибо, "Бавария", моим товарищам по команде, болельщикам за большую любовь с самого начала, которую я не принял как само собой, и весь персонал заоследние три года. Я познакомился со многими великими людьми и испытал невероятно много прекрасных моментов. Если вы меня знаете, то вы знаете, что Мюнхен всегда будет для меня особенным местом!



Однако после переговоров в Мюнхене и Дортмунде я быстро понял, что мне нужно вернуться в "Боруссию". И вот почему я очень рад вернуться в Дортмунд и, надеюсь, смогу провести успешные годы, какк раньше! Вперед, "Боруссия"! - написал Хуммельс в своем Фейсбуке.

Ранее Хуммельс огласовал трехлетний контракт с зарплатой по 10 миллионов евро в год. В составе "Боруссии" Матс по два раза выигрывал чемпионат Германии и Суперкубок страны, также в его активе Кубок Германии.

30-летний Хуммельс в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.