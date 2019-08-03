Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс пропустит матч за Суперкубок Германии против "Баварии", информирует Sportbild. Игрок получил повреждение на тренировке. Руководство дортмундского клуба не хочет рисковать его здоровьем.

30-летний футболист летом присоединился к черно-желтым, за которых выступал с 2008 по 2016 год. В прошедшем сезоне он провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Матч пройдет 3 августа 2019 года на в Дортмунде. Начало – в 21:30 по московскому времени.