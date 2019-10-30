Хуммельс может вернуться в сборную Германии

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф не исключил возвращения в национальную команду защитника Матса Хуммельса. Ранее главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев заявил, что не будет вызывать в команду Хуммельса, Джерома Боатенга и Томаса Мюллера.

— Это заявление создало впечатление, что речь о постоянном исключении из сборной, — цитирует Sky Germany Бирхоффа. — Но я всегда говорил, что речь не идет о завершении карьеры.