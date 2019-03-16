Хуб Стевенс: "Несмотря на поражение "Шальке", я увидел много позитивных моментов".

И.о. главного тренера "Шальке" Хуб Стевенс - о матче с "РБ Лейпциг" (0:1) в 26-м туре чемпионата Германии.

- Я постарался как можно лучше подготовить парней к этому матчу. Самое главное сейчас это освободить голову, - цитирует специалиста официальная группа "Шальке" Вконтакте. - В течение следующих двух недель мы будем усердно работать. Сегодня несмотря на поражения я увидел несколько позитивных моментов.

После этой игры команда из Гельзенкирхена занимает 15-е место в чемпионате Германии, имея в активе 23 очка.

Все о чемпионате Германии - здесь.