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«Хотим снова видеть атмосферу и эмоции на стадионе». Румменигге — о первом матче сезона

04:12

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге надеется, что болельщикам разрешат посещать матчи чемпионата Германии. В четверг мюнхенский департамент здравоохранения постановил, что пятничный матч против «Шальке» должен пройти без зрителей.

— Я огорчен тем, что матч открытия бундеслиги должен пройти без зрителей, — цитирует пресс-служба клуба Румменигге. — После договоренности, достигнутой в среду, мы ждали его с большим предвкушением. «Бавария» очень добросовестно подготовила отличную концепцию возвращения зрителей на стадион при соблюдении всех гигиенических предписаний. Все мы хотим снова видеть атмосферу и эмоции на стадионе, поэтому само собой по-прежнему ставим перед собой цель как можно быстрее начать играть на глазах у наших болельщиков. Они являются очень важной частью футбольной культуры.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/bundesliga-auftakt-ohne-zuschauer-rummenigge-es-bleibt-unser-wunsch-bald-wieder-vor-unseren-fans-zu-spielen

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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