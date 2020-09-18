Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге надеется, что болельщикам разрешат посещать матчи чемпионата Германии. В четверг мюнхенский департамент здравоохранения постановил, что пятничный матч против «Шальке» должен пройти без зрителей.

— Я огорчен тем, что матч открытия бундеслиги должен пройти без зрителей, — цитирует пресс-служба клуба Румменигге. — После договоренности, достигнутой в среду, мы ждали его с большим предвкушением. «Бавария» очень добросовестно подготовила отличную концепцию возвращения зрителей на стадион при соблюдении всех гигиенических предписаний. Все мы хотим снова видеть атмосферу и эмоции на стадионе, поэтому само собой по-прежнему ставим перед собой цель как можно быстрее начать играть на глазах у наших болельщиков. Они являются очень важной частью футбольной культуры.