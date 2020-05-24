Нападающий «Баварии»? Томас Мюллер после победы над «Айнтрахтом» в матче 27-го тура чемпионата Германии (5:2) отметил важность игры. Также он вспомнил о предстоящей встрече с дортмундской «Боруссией».

— Это был очень важный матч для нас, — цитирует пресс-служба клуба Мюллера. — После того, как Дортмунд выиграл свой поединок, мы также хотели победить. Комплимент команде, все были заведены. Мы должны сами мотивировать себя показывать максимум. Нам это очень хорошо удалось. Пропустить два мяча, конечно, было неприятно. Однако наша игра в общем и целом была довольно хорошей.

В матче с Дортмундом мы должны продемонстрировать, что и без зрителей мы можем играть с большой страстью. Для нас это очень важная неделя. Мы поставили перед собой цель одержать три победы. Мы движемся вперед, Дортмунд тоже, все мы ждем вторника с большим нетерпением. Мы хотим привезти серебряную салатницу туда, где ее место — в Мюнхен!

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