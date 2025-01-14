«Хольштайн» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
«Хольштайн» и «Боруссия» сыграют в чемпионате Германии 14 января
«Хольштайн» и «Боруссия» сыграют в 17-м туре чемпионата Германии во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия) и начнется в 20.30 по московскому времени.
В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 20.25, за 5 минут до стартового свистка.
Ключевые события и результат игры «Хольштайн» — «Боруссия» можно отслеживать в нашем матч-центре.
«Хольштайн» после 16 туров набрал 8 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Боруссия» с 25 очками шла восьмой.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|12
|3
|1
|48-13
|39
|
2
|Байер
|16
|10
|5
|1
|40-23
|35
|
3
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|36-23
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|9
|3
|4
|28-22
|30
|
5
|Майнц
|16
|8
|4
|4
|30-20
|28
|
6
|Фрайбург
|16
|8
|3
|5
|24-26
|27
|
7
|Штутгарт
|16
|7
|5
|4
|30-25
|26
|
8
|Боруссия Д
|16
|7
|4
|5
|30-25
|25
|
9
|Вердер
|16
|7
|4
|5
|28-29
|25
|
10
|Вольфсбург
|16
|7
|3
|6
|33-28
|24
|
11
|Боруссия М
|16
|7
|3
|6
|25-21
|24
|
12
|Унион Б
|16
|4
|5
|7
|14-21
|17
|
13
|Аугсбург
|16
|4
|4
|8
|17-33
|16
|
14
|Ст-Паули
|16
|4
|2
|10
|12-20
|14
|
15
|Хоффенхайм
|16
|3
|5
|8
|20-29
|14
|
16
|Хайденхайм
|16
|4
|1
|11
|20-33
|13
|
17
|Хольштайн
|16
|2
|2
|12
|21-41
|8
|
18
|Бохум
|16
|1
|3
|12
|13-37
|6
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|20:30
|
Хольштайн – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|22:30
|
Байер – Майнц
|- : -
|14.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|15.01
|20:30
|
Бохум – Ст-Паули
|- : -
|15.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|15.01
|22:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|15.01
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|15.01
|22:30
|
Вердер – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|14
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4
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